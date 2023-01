Today.it

capi moda da amare per sempre Tragedia dellaa Pisa, dove un 24enne, con problemi psichiatrici, mentre era in attesa di essere visitato da un medico, è sceso ine senza motivo ha pestato a sangue un uomo di 74 anni , a lui ...... aprono laa una nuova classe di terapie intelligenti a RNA, che intendono migliorare le ... un felice sdoppiamento 'Genio e' è la nuova collana dedicata ai grandi della pittura, ... Follia in strada: anziano pestato a sangue senza motivo: è in coma (Adnkronos) – Tragedia della follia a Pisa, dove un 24enne, con problemi psichiatrici, mentre era in attesa di essere visitato da un medico, è sceso in strada e senza motivo ha pestato a sangue un uom ...Domenica è avvenuta una violenta rissa fra tre soggetti in zona Porta Capuana. Botte da orbi, con una mazza, davanti ai passanti e al centro della carreggiata. “Scene di ordinaria follia per una città ...