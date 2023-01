Focus su rimborso DAZN dopo Inter-Napoli | scadenza e ConciliaWeb

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Sono doverosi alcuni chiarimenti sulsuccessivo ai gravi problemi di visione della partitadi mercoledì scorso 4 gennaio. All’indomani del disservizio era stato subito ipotizzato un indennizzo per gli spettatori e in effetti il team della piattaforma di eventi sportivi ha fatto presente il suo impegno a risarcire gli utentiessati dal down. Tuttavia, ci sono dei chiarimenti doverosi da riportare nel presente approfondimento per via di alcune notizie trapelate immediatamentei malfunzionamenti. Per avere il, in un primo momento, sembrava essere necessario avviare la procedura ConcliaWeb sul sito AGCOM. Quindi il cittadino ...