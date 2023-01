Flachi | Spero che il Napoli possa vincere il campionato | è una squadra che può fare tutto

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Francesco, ex calciatore, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, ecco le sue parole: Giudizio sul percorso di Fiorentina e Samp? "Nelle ultime due gare hanno mostrato qualcosa di positivo. La Samp spera di salvarsi, anche se attualmente è indietro rispetto alle rivali. Mi auguro cheavere qualcosa in più e che sia presto trovato un assetto societario definitivo. Le voci della complicata situazione economica del club doriano girano e distolgono l'attenzione dei calciatori, i quali tendono a rilassarsi. I giocatori, infatti, si domandano spesso cosa potrebbe succedere in situazioni simili". Rallentato il percorso di crescita di Italiano? "La gente pretende troppo, sopratin questo momento dopo aver disputato soltanto due partite... Naturalmente il girone d'andata non estremamente positivo, ma la ...

TUTTO mercato WEB

Parlando a Primocanale , l'ex attaccante del club di Genova Francescoha detto la sua sul ...che i calciatori abbiano riflettuto sulle prime partite, si siano compattati, si siano ...Abbonati per leggere anche ISCRIVITI QUI ALLE NEWSLETTER TUTTO GENOA, TUTTO SAMP E TUTTO SPEZIA TMW RADIO - Flachi: "Sampdoria, spero intervenga la FIGC per risolvere la situazione" A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Flachi, ex calciatore, tra le tante, di Sampdoria e Fiorentina: Giudizio sul percorso di Fiorentina e Sam ...L'ex calciatore Francesco Flachi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del momento, in particolare della situazione.