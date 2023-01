Firenze - Il limite dei 30 km h viene esteso ad altre cinque zone della città

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Dopo Bologna e Torino, gli automobilisti di un'altra importanteitaliana dovranno rispettare limiti di velocità più strigenti in un'area sempre più ampia del territorio comunale. Infatti, il Comune diha approvatonuovecon ildei 30 chilometri orari, nonchè l'ampliamento di quella già istituita nell'area di via di Ripoli. Si tratta di Coverciano, Campo di Marte, San Bartolo a Cintoia, Soffiano e Statuto, che andranno ad agiungersi alle 12 già operative in centro storico, parco delle Cascine, Villaggio Forlanini, Brozzi, Castello, Poggetto, Cure, Gavinana, Galluzzo e Podestà. Per il Comune è "sicurezza". Le nuove disposizioni, giustificate con la necessità di migliorare la sicurezza stradale, sono state varate nell'ultima seduta del 2022giunta ...

La giunta comunale di ha dato il via libera a cinque nuove "zone 30" rispettivamente a Coverciano, Campo di Marte, San Bartolo a Cintoia, Soffiano e Statuto. Previste dal Codice della Strada, si tratta di zone dove il massimo di velocità per i veicoli viene portato a 30 chilometri all'ora rispetto ai 50 chilometri orari previsti nelle aree