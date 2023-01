Fioretta Mari | “Un regista mi ha seguito in bagno e ha chiuso la chiave | hanno tentato di portarmi a letto nei modi più spaventosi I nomi? Distruggerei figure di Rai e Mediaset”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “Unmi haine hala. Ho detto no e il giorno dopo mi ha tolto la parte”. Questa volta a raccontare una storia di violenza, minacce e prevaricazioni sul set è. Lo fa in un’intervista a Repubblica e il suo racconto è il nuovo tassello di quel Me Too all’italiana che sta prendendo forma proprio in questi giorni grazie alle denunce del collettivo Amleta. Cento le denunce raccolte, mezza dozzina i procedimenti giudiziari già partiti. Larincara la dose: “– ricorda – dineipiù. A volte tutto fila liscio e poi all’improvviso ti saltano addosso e ti trovi ad ...

Una voce che si aggiunge a quelle di altre donne del mondo dello spettacolo,fa luce sugli oltre trenta tentativi di abusi che ha subito nel corso della sua lunga carriera e spiega il perché non ha mai denunciato . Con le sue parole, come hanno fatto altre ...Denunciare significava non lavorare piùsapeva che gesti come quello avrebbero avuto conseguenze gravi sulla sua carriera. Non a caso il giorno dopo essere riuscita a sfuggire al ... L'attrice Fioretta Mari e le molestie di registi e produttori: «Hanno tentato di portarmi a letto nei modi più spaventosi» Tentativi di abusi e minacce continui, «Ma non potevo denunciare perché non avrei più lavorato». Fioretta Mari rompe il silenzio e in un'intervista a ...Tentativi di abusi e minacce continui, «Ma non potevo denunciare perché non avrei più lavorato». Fioretta Mari rompe il silenzio e in un'intervista a ...