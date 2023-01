Fioretta Mari rivela | “Il regista entrò in bagno e chiuse la porta a chiave Dissi no e persi la parte”

Virgilio Notizie

, storico professoressa di recitazione di Amici di Maria De Filippi , intervistata da Repubblica ha rilasciato delle dichiarazioni shock che hanno fatto gelare il sangue. Il dramma dell'...Questa volta a raccontare una storia di violenza, minacce e prevaricazioni sul set è. Lo fa in un'intervista a Repubblica e il suo racconto è il nuovo tassello di quel Me Too all'... Fioretta Mari, l'attrice rivela di aver subito 30 tentativi di abusi: perché non li ha mai denunciati Fioretta Mari svela un doloroso retroscena sul talent show di Maria De Filippi Dopo le numerose polemiche scoppiate nelle giornate precedenti sulle ...Le dichiarazioni dell'attrice che in passato è stata docente del programma Amici. Perché oggi non fa i nomi "Non ha senso distruggere oggi figure che nel frattempo hanno fatto la storia di Rai e Medi ...