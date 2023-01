Fioretta Mari parla delle colleghe mediocri disposte davvero a tutto

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Molestata più di trenta volte, hanno tentato in tutti i modi elo racconta nell’intervista a Repubblica. Ricorda una serie di episodi, assurdi anche solo da immaginare ma sefacessi i nomi distruggerebbe “figure che hanno fatto la storia della Rai e di Mediaset”.anche, di tante conosce episodi che alimentano quel sistema predatorio che poi porta alle avances.potrebbe fare decine di nomi ma poi la denuncerebbero, quindi si ferma. Fa invece i nomi di chi elogia, di presentatori e attori di cui puòre benissimo, uomini per bene.: “I predatori sono ovunque” Si rivolge alle ...

Il Fatto Quotidiano

Se il vaso di Pandora sulle molestie e gli abusi nel mondo del cinema è stato aperto, ormai più di ...L'attricein una recente intervista al quotidiano La Repubblica ha rivelato un retroscena legato alla sua carriera: colleghi, attori e registi, l'avrebbero molestata molte volte , fino a una ... Fioretta Mari: “Un regista mi ha seguito in bagno e ha chiuso la chiave, hanno tentato di portarmi a letto… Molestata più di trenta volte, hanno tentato in tutti i modi e Fioretta Mari lo racconta nell’intervista a Repubblica. Ricorda una serie di episodi, assurdi anche solo da immaginare ma se Fioretta Mar ...Teo Mammuccari si racconta in una lunga intervista a Il Messaggero e parla della sua vita privata e professionale. Teo spiega di essersi fatto strada da solo nel mondo televisivo, ...