Fioretta Mari | oltre 30 tentativi di abusi | “Perché non ho mai denunciato”

Denunciare significava non lavorare piùsapeva che gesti come quello avrebbero avuto conseguenze gravi sulla sua carriera. Non a caso il giorno dopo essere riuscita a sfuggire al ...ha raccontato di aver subito oltre 30 tentativi di abusi durante la sua carriera lunga più di quarant'anni. L'attrice ed ex acting coach del programma Amici di Maria De Filippi ha ... L'attrice Fioretta Mari e le molestie di registi e produttori: «Hanno tentato di portarmi a letto nei modi più spaventosi» La scioccante denuncia di una ex protagonista del talent show di Maria De Filippi, che da anni lavora nel mondo dello spettacolo ...Tentativi di abusi e minacce continui, «Ma non potevo denunciare perché non avrei più lavorato». Fioretta Mari rompe il silenzio e in un'intervista a ...