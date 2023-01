Fioretta Mari denuncia | “Registi e produttori hanno provato a portarmi a letto in modi spaventosi”

(Di lunedì 9 gennaio 2023)alimenta le polemiche sulle molestie nel cinema italiano in un’intervista a Repubblica. L’attrice, nota anche per il ruolo di insegnante ad Amici dia De Filippi, ha svelato di essere stata molestata almeno trenta volte e alcune di queste in maniera davvero spaventosa. Si torna a parlare di questo argomento dopo le parole del figlio di Gabriele Muccino chelanciato un allarme su cosa accade sui set italiani.svela: “neipiù. Alle volte tutto fila liscio, poi all’improvviso ti saltano addosso e ti auguri di invecchiare presto affinché ti lascino in pace”. Scende poi nei dettagli svelando un episodio ...

Denunciare significava non lavorare piùsapeva che gesti come quello avrebbero avuto conseguenze gravi sulla sua carriera. Non a caso il giorno dopo essere riuscita a sfuggire al ...... di cui Repubblica ha scritto la settimana scora sul Venerdì, contro gli abusi di molti uomini importanti nel mondo dello spettacolo, oggi il quotidiano riporta la testimonianza di, la "... L'attrice Fioretta Mari e le molestie di registi e produttori: «Hanno tentato di portarmi a letto nei modi più spaventosi» Tentativi di abusi e minacce continui, «Ma non potevo denunciare perché non avrei più lavorato». Fioretta Mari rompe il silenzio e in un'intervista a ...Volto noto di cinema, teatro e tv, Fioretta Mari si racconta con aspetti molto intimi. La donna confessa molestie e tentativi di abusi subiti.