Fiorentina vs Sassuolo 2-1 | Saponara | Berardi | Gonzalez

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Labatte 2-1 il. Viola avanti conal 3? del secondo tempo, pareggiasu rigore al 12? della ripresa. Al 90? penalty anche per i viola, lo trasforma Nico. MATCH CENTER –VSBonaventura dopo ilIl commento di Mister Italiano Fonte articolo e foto: www.acf.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Agenzia ANSA

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 43 punti; Milan e Juventus 37; Inter 34; Lazio e Roma 31; Atalanta* 28; Udinese 25;e Torino 23; Bologna*, Lecce ed Empoli 19; Monza e Salernitana 18;...... Napoli 44 punti; Juventus e Milan 37; Inter 34; Lazio e Roma 31; Atalanta* 28; Udinese 25;e Torino 23; Bologna*, Lecce ed Empoli 19; Salernitana e Monza 18;16; Spezia 15; ... Serie A: Fiorentina-Sassuolo 0-0 DIRETTA Con un comunicato sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha fatto il punto dei suoi infortunati. Questo che segue il testo del report medico: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore ...Verso Fiorentina-Sampdoria: Cabral e Jovic sono in dubbio per la sfida di Coppa Italia contro i blucerchiati. Le ultime Brutta tegola per Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato dal Tirreno, Il te ...