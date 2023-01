Fiorentina Vs Sampdoria | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Il pronostico è tutto dalla parte dei viola, ma i doriani stanno dimostrando di essere un avversario ostico.Vssi giocherà giovedi 12 gennaio 2023 alle ore 18 presso lo stadio Franchi. LE(4-3-3): Terraciano Dodo’, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Barak, Ikone’, Cabral, Kouame. All. Italiano(4-3-1-2): Audero, Murru, Murillo, Nuytinck, Augello, Leris, Vieira, Rincon, Djuricic, Lammers, Gabbiadini. All. StankovicIN TV Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Canale 5 giovedì 12 gennaio 2023 alle ore 18 Inter Vs Parma:e ...