Fiorentina | infortunio Cabral | attesa per accertamenti | Jovic e Gollini verso il rientro

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Arthursarà sottoposto nelle prossime ore agliper verificare l’alla caviglia subito dall’attaccante nel match contro il Sassuolo. Laintanto continua a lavorareil match di Coppa Italia contro la Sampdoria in programma giovedì, quando Vincenzo Italiano dovrebbe ritrovare a disposizioneoltre a un Amrabat a pieno regime dopo le fatiche del Mondiale. Si va ancheil recupero di Mandragora, vittima di un affaticamento il 30 dicembre nell’amichevole con la Primavera. Da verificare invece le condizioni di Terracciano, che a causa di uno scontro di gioco nel match di sabato ha subito una doppia sutura per delle ferite riportate. Per quanto riguardasembra comunque ...

FantaMaster

Larischia di dover rinunciare per le prossime partite ad Arthur Cabral: l'attaccante ... Previsto a breve anche il rientro in gruppo di Mandragora che sta smaltendo l'muscolare ...... dopo mesi, è tornato in gruppo Junior Messias , reduce da unmuscolare accusato a ... Latorna a vincere, pareggi a Salerno e La Spezia. Aspettando i posticipi di lunedì, ecco la ... FLASH | Fiorentina-Sassuolo: si ferma Pinamonti, il motivo della sostituzione Arthur Cabral sarà sottoposto nelle prossime ore agli accertamenti per verificare l’infortunio alla caviglia subito dall’attaccante nel match contro il Sassuolo. La Fiorentina intanto continua a lavor ...(ANSA) - FIRENZE, 09 GEN - La Fiorentina rischia di dover rinunciare per le prossime partite ad Arthur Cabral: l'attaccante brasiliano ...