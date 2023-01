Filorussi e gruppo Wagner conquistano Bakhmut nel Donetsk | Mosca annuncia una strage di militari | Kiev smentisce

RaiNews

09 gen 07:36 I: Bakhmut, nel Donetsk, è stata presa Secondo il quartier generale della Difesa ... con i mercenari delWagner che hanno attaccato le difese ucraine per aprire una breccia ......citano ex ufficiali afghani suggeriscono che dietro la campagna di reclutamento ci sia il... 04 gen 13:47: due morti per le bombe ucraine nel sud Due persone sono state uccise da un ... Berlino non esclude invio carri armati Leopard a Kiev - Filorussi: Bakhmut, nel Donetsk, è stata catturata - Filorussi: Bakhmut, nel Donetsk, è stata catturata Nel frattempo proseguono i bombardamenti sul territorio ucraino nonostante la tregua proclamata unilateralmente da Vladimir Putin per il 6 e 7 gennaio. Un gruppo di militari russi, in una piccola capp ...