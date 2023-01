FIFA 23 TOTY Cristiano Ronaldo Escluso Dalla Lista Dei Candidati

(Di lunedì 9 gennaio 2023) EA Sports, tramite i social, ha da poco svelato ladeialdella modalità23 Ultimate Team. Nelladei 100 giocatori selezionatisoftware house canadese manca il nome dell’attaccante della nazionale portoghese e del club saudita Al-Nassr. Considerando il numero esiguo di partite giocate nella prima parte di stagione con la maglia del Manchester United ed il deludende mondiale disputato in Qatar era prevedibile questa eccellente esclusionedeial Team Of The Year. Però non è ancora tutto precluso per il campione portoghese, come accade spesso EA Sports proclama anche un 12°e tra i ...

