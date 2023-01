FI | Fascina e l’esultanza per il Monza | «Interista vaff» Poi rimuove il post

Corriere della Sera

Le parole (scritte e poi cancellate) dihanno fatto passare quindi per moderatavecchio stile di Adriano Galliani al pareggio al 92' siglato da Caldirola. Resta quindi aperto solo ...'insulto agli interisti (poi rimosso) di Marta. Se'incontenibiledi Galliani avrà fatto sorridere persino qualche interista, non ha affatto provocato buonumore la reazione ... FI, Fascina e l’esultanza per il Monza: «Interista vaffa...»