La Gazzetta dello Sport

Un'altra designazione di prestigio per Maria Sole: l'arbitro della sezione di Livorno farà parte infatti della squadra scelta dalla Fifa per dirigere le gare del Mondiale femminile, in programma in Australia e Nuova Zelanda dal 20 ...Saranno tre i protagonisti arbitrali italiani: il direttore di gara Maria Sole(sezione di Livorno), l'assistente Francesca Di Monte (Chieti) ed il Vmo Massimiliano Irrati (Pistoia). '... Ferrieri Caputi, altra designazione di prestigio: arbitrerà al Mondiale femminile L’evento è in programma in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto: con lei l’assistente Francesca Di Monte (sezione di Chieti) e Massimiliano Irrati, considerato ormai un’eccellenza inte ...(ANSA) - ROMA, 09 GEN - La Fifa ha definito l'elenco dei giudici di gara che dirigeranno le partite della fase finale dei Mondiali femminili di calcio in programma dal 20 luglio al 20 agosto ...