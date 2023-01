Fenomeno Ganna | in 500 lo ascoltano a Lissone | ' Ai giovani dico | studiate e imparate l' inglese'

(Di lunedì 9 gennaio 2023) 'Perché ho scelto il ciclismo e non la canoa come papà? Perché a me l'acqua piace solo per lavarmi...'. E giù il primo di tantissimi applausi. E' stato davvero bello e interessante l'incontro con ...

La Gazzetta dello Sport

ha ricordato la caduta al Mondiale jr a crono di Firenze 2013 ('Ho ancora il taglio sul mento, non ho visto una curva e sono finito in una transenna') e il debutto tra i pro' in maglia azzurra ...È in testa alla classifica speciale della discesa ed è seconda in quella assoluta alle spalle delamericano Mikaela Shiffrin. È tornata la Valanga Rosa. Marta Bassino domina nel gigante, ... Ciclismo, fenomeno Ganna, in 500 lo ascoltano a Lissone Sport, un 2022 eccellente: 36 ori mondiali, da cineteca Nuoto, Volley, il record di Ganna, la Ducati di Bagnai, la discesa di Sofia Goggia.Il 2022 è stato un anno importante per il ciclismo, non solo per quanto visto in strada, da uno dei Tour de France più belli degli ultimi all’esplosione definitiva di Remco Evenepoel, ma anche perché ...