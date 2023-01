Federica Pellegrini incinta? Le indiscrezioni che arrivano dalle Maldive

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Un nuovo gossip sta facendo il giro del web in queste ore: pare infatti chesia in dolce attesa. Una rivelazione pubblicata prima sul noto sito di gossip Dagospia e poi ripresa dal settimanale Di Più e da numerose pagine online. Secondo le, la campionessa olimpica di nuotosarebbedel neo marito Matteo Giunta. I due hanno da poco trascorso una dolce vacanza, quasi una luna di miele, allee pare che proprio qui alcuni si sono accorti dei comportamenti “indicativi” dell’ex nuotatrice. Secondo quanto dichiarato da una fonte anonima al settimanale, durante i festeggiamenti per Capodanno, lanon ha toccato alcool tutta la sera. Un segnale che ha subito fatto pensare ad una ...

ilgazzettino.it

Nuovi rumors sulla possibile maternità in arrivo di. Dalle vacanze alle Maldive giungono voci che sanno di indizi... Nuovo anno e nuovi rumors su. Se già in passato si era parlato di lei e del marito Matteo ...è incinta Il dolce indizio arriva dalle ... Federica Pellegrini incinta Il dettaglio della notte di Capodanno alle Maldive con Matteo Giunta Dopo le nozze e la luna di miele alle Maldive si è sparsa la voce che Federica Pellegrini sia in attesa del suo primo figlio.Federica Pellegrino è incinta Non è solo il gossip ad ipotizzare la dolce attesa per Federica Pellegrini e Matteo Giunta ma la rivista DiPiù aggiunge anche una fonte che avrebbe confermato tutto, una ...