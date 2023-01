Federica Panicucci | spoiler sul GF VIP 7 | smentite le voci su Antonino Spinalbese

(Di lunedì 9 gennaio 2023), al termine della puntata di Mattino 5, ha svelato alcunisulla puntata del Grande Fratello Vip 7, che andrà in onda stasera, 9 Gennaio 2023. Tra di essi troviamo finalmente maggiore chiarezza sulla vicenda, che sta appassionando tutti i telespettatori. Il vippone farà o meno ritorno nella Casa? Ce lo svela la conduttrice. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Losu: “Sta molto meglio” La conduttrice di Mattino 5 ha svelato i consuetisulla prossima puntata del GF VIP 7, che andrà in onda stasera. Nonostante leche parlerebbero della possibilità dell’hair stylist fuori dal reality, in realtà non c’è ...

Tv Sorrisi e Canzoni

E' tornata in onda al timone di Mattino 5 News insieme a Francesco Vecchi anche...Ma come lavora e quanto guadagna con il suo lavoro Taylor Mega L'influencer, proprio in collegamento cona Mattino Cinque, ha voluto fare qualche precisazione in merito a ciò. ... Federica Panicucci: «Festeggio l’arrivo del 2023 tra musica, tè e solidarietà» Sotto esame le quote societarie di Mediaset nella pugliese Radionorba. L’ipotesi: emittente coinvolta per restare sotto la soglia della gara ...Le foto di Federica Panicucci in bikini a Dubai, le chiedono cosa mangia per essere così in forma, sempre ma non mancano le critiche ...