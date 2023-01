Fastidiosa e pruriginosa | la candida è un' infezione intima che se non curata adeguatamente può diventare recidiva

Leggi su iodonna

(Di lunedì 9 gennaio 2023), spesso. Sono queste le caratteristiche principali della, un’micotica che coinvolge vagina, intestino e cute e che può colpire anche gli uomini. Dietro differenti cause, da un abbassamento delle personali difese immunitarie all’essere entrati in contatto con una persona che ha un’attiva: «Senza contare che un ruolo estremamente importante lo svolge il sistema immunitario locale, quello che oggi chiamiamo microbioma» spiega la dottoressa Raffaella Di Pace, ginecologa, Dottore di ricerca in Fisiopatologia della Menopausa e Consulente sessuologo., che cos'è e ...