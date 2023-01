Fast e Furious 5 | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 9 gennaio 2023)5: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, lunedì 9 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda5,del 2011 diretto da Justin Lin. È il quintodella serie e segue in ordine cronologico– Solo parti originali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in streaming. Trama Dopo essere stato arrestato, Dominic Toretto riesce ad evadere grazie all’aiuto di Brian O’Conner, della sorella Mia, di Tego Leo e Rico Santos. Brian e Mia scappano a Rio de Janeiro dove giungono nella favela e vengono ospitati dall’ex amico di Dom, Vince. Vince propone a Brian di rubare delle auto di lusso da un treno; ...

