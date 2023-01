Secolo d'Italia

Le iscrizioni a quello che per l'occasione diventerà quindi '' ,state aperte lo scorso 27 dicembre. Il gioco consiste nella creazione per ogni partecipante di una squadra virtuale ...... nel momento in cui si decide come impiegare i 100 baudi in dotazione - la moneta virtuale del- per comporre la propria squadra di 5 artisti.100 i baudi a disposizione degli ... Fantasanremo, sono già oltre mezzo milione le iscrizioni. Tra i bonus uno evoca il recente decreto rave (Adnkronos) - Il FantaSanremo vola verso Sanremo 2023. L'anno scorso le iscrizioni si erano chiuse la notte prima dell'inizio del festival a 500.000. E il risultato era stato giudicato enorme, visto c ...Passate le feste, è tempo di pensare a Sanremo, il primo vero appuntamento "galante" della stagione per gli amanti di musica, spettacolo, moda e gossip, che si segue - da soli o ...