Famiglia finlandese scappa da Siracusa | ' Il sistema scolastico italiano è inadeguato'

Tecnica della Scuola

Con una lettera a un quotidiano locale la pittrice Elin Mattsson, madre di 4 figli, boccia l'esperienza scolastica in Sicilia. Con lasi trasferirà in ..."Siamo unache si è trasferita a Siracusa, solo perché potevamo (il marito è un information technology manager e lavora da remoto, ndr). Volevamo sperimentare il vostro clima e la ... Famiglia finlandese “scappa” da Siracusa: “Le vostre scuole sono troppo indietro, i nostri figli stanno seduti sulla stessa sedia per tutto il giorno” Con una lettera a un quotidiamo locale la pittrice Elin Mattsson, madre di 4 figli, boccia l'esperienza scolastica in Sicilia. Con la famiglia si trasferirà in Spagna ...Dalla Finlandia alla Sicilia, poi il dietrofront dopo appena due mesi. È la storia di una famiglia finlandese che, innamorata dell'isola del Sud Italia ha deciso di trasferirsi ...