Falciato e ucciso sulla Monti Lepini | perde la vita un 30enne

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Mancavano pochi minuti alle 23 di ieri, 8 gennaio, quando si è verificata una tragedia, nel territorio di Frosinone. Un uomo è stato travolto eda un’auto mentre attraversava la strada. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia locale e i sanitari del 118 che hanno fatto tutto quanto è stato nelle loro possibilità per salvare ladella vittima dell’investimento. Dopo aver sottoposto l’uomo a massaggio cardiaco per lungo tempo hanno dovuto desistere e constatarne il decesso. Purtroppo, infatti, tutti i tentativi di tenerlo insi sono rivelati vani. Le indagini per ricostruire la dinamica dell’investimento Gli uomini della Municipale hanno svolto i rilievi sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente, nel quale una macchina con a bordo tre ...

