Fagioli e non solo | ecco come cambiano le strategie di mercato della Juve

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Lantus potrebbe cambiare le propriediin questa sessione invernale. Tra i motivi troviamo anche. Uninvernale che rischia di cambiare in maniera inaspettata; lantus,sappiamo, ha il grande obiettivo chiamato Milinkovic-Savic. Arrivare al centrocampistaLazio, però, è molto complicato considerando l’alta richiestaLazio per nulla interessata a cedere il proprio giocatore.dipendenzaLantus farà di tutto per arrivare al talento serbo ma è plausibile che il giocatore resti alla corte di Sarri;perché ildei bianconeri potrebbe subire una modifica inattesa. Al centro di tutto troviamo ...