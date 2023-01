Fa scudo con il suo corpo al nipote di 8 anni | nonna uccisa da un camion

(Di lunedì 9 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Drammatico incidente a Casatenovo, in provincia di Lecco, lunedì 9 gennaio: unafacon il proprioalper salvargli la vita e vieneda un, mentre stanno per arrivare a scuola.facon il suo: muore investita da unUna donna di 73stava ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Fatto Quotidiano

... 'Lui mi guardòespressione seria e disse a sorpresa: 'D'ora in poi rimanga a casa. Accompagni Benedetto, che ha bisogno di lei, e faccia'. Restai scioccato e senza parole. Quando provai a ...... 'Lui mi guardòespressione seria e disse a sorpresa: 'D'ora in poi rimanga a casa. Accompagni Benedetto, che ha bisogno di lei, e faccia' - ha raccontato Ganswein - . Restai scioccato e ... Migranti, raddoppia lo scudo greco al confine turco sul fiume Evros Drammatico incidente a Casatenovo, in provincia di Lecco, lunedì 9 gennaio: una nonna fa scudo con il proprio corpo al nipote per salvargli la vita e viene uccisa da un camion, mentre stanno per ...Il Papa stamani ha ricevuto in udienza monsignor Georg Gänswein , prefetto della Casa Pontificia, già segretario particolare del ...