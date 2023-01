(Di lunedì 9 gennaio 2023) Dopo un buon 2022, lavuole unin F1 da vivere in crescendo. La scuderia americana, guidata dal team principal altoatesino, cercherà di migliorare ulteriormente le sue prestazioni magari arrivando al settimo posto nella classifica costruttori del. In un incontro con la stampa, proiettato sull’anno nuovo, propriosi è così espresso sulla vettura che verrà presentata nel giro di qualche settimana: “Il nostro reparto tecnico che sta progettando la macchina delera fatto di persone molto brave ma non affiatate. Durante l’arco di 12 mesi hanno imparato a lavorare di squadra”. “La VF-22 non era una brutta macchina, ma con questa armonia penso che il team abbia lavorato ancora meglio”. Poi ha aggiunto: “Credo che la prossima vettura ...

OA Sport

In tutto ciò, Guntherè convinto che la VF - 23 possa essere un bel passo avanti rispetto alla VF - 22. 2023, un anno iniziato in modo tri Abbonati per continuare a leggere Questo è un ...L'ottavo posto è un buon punto di partenza per fare sempre meglio", ha dettoa ... F1, Günther Steiner: "La Haas 2023 è qui per rimanere: siamo solidi e lo dimostreremo"