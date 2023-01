Ex procuratore FIGC | «La Juventus rischia una sanzione pesante»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Le parole di Marco Di Lello, exdella, sul caso che sta vedendo coinvolta la. I dettagli Marco Di Lello, exdella, si è espresso ai microfoni di Radio Punto Nuovo sull’inchiesta che vede coinvolta lain Serie A. PAROLE – «Ci sono tutte le condizioni perché larischi una. Da tifoso del Napoli spero che la squadra possa vincere lo Scudetto sul campo, ma sicuramente mi aspetto sanzioni pesanti per lae per quelle squadre che hanno collaborato a creare questo sistema». L'articolo proviene da Calcio News 24.

FIGC

Le parole di Marco Di Lello, exdella, sul caso che sta vedendo coinvolta la Juventus. I dettagli Marco Di Lello, exdella, si è espresso ai microfoni di Radio Punto Nuovo sull'inchiesta che vede ...Commenta per primo In diretta a Radio Punto Nuovo , nel corso di Punto Nuovo Sport Show , è intervenuto Marco Di Lello , Presidente della commissione affari economici dellaed exfederale. 'Oggi ci sono gli strumenti normativi per punire i responsabili degli scontri tra Napoli e Roma, senza penalizzare i veri tifosi. Mi auguro che questi teppisti vengano ... FIGC "La Juventus e i punti di penalizzazione per l'inchiesta Prisma Da tifoso spero che il Napoli possa vincere lo Scudetto sul campo (ride, ndr). Mi aspetto francamente sanzioni anche pesanti nei confro ..."In tal senso, però, i tifosi azzurri possono sperare in un provvedimento simile, ci sono le condizioni", ha aggiunto ...