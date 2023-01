Evento a Cannes | Schifani | ' Ignoravamo i provvedimenti'

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato, a TgCom24 in merito all'affidamento a una società lussemburghese dell''Sicily, Women and Cinema 2023' previsto al prossimo ...

... Renato Schifani, a TgCom24 in merito all'affidamento a una società lussemburghese dell''Sicily, Women and Cinema 2023' previsto al prossimo Festival del Cinema di. Il progetto La ...1' DI LETTURA PALERMO - Si muove anche la Procura della Repubblica. L'organizzato e pagato dalla Regione siciliana al festival cinematografico difinisce sotto osservazione del procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dell'aggiunto Sergio Demontis. Si va ... Sicilia: procura Corte Conti apre fascicolo su evento Cannes Si va verso l'apertura di un'inchiesta. Evento a Cannes affidato senza gara: quasi 6 milioni in due anni. I pm vogliono vederci ...Dure critiche da parte del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, sull'affidamento ad una società lussemburghese della gestione dell'evento "Sicily, Women and Cinema 2023" al Festival ...