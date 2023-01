Estrazioni Million Day di gennaio 2023

TPI

DAY: EXTRADAY: Le precedentiDAY DOMENICA 08/01 1 16 21 25 26 SABATO 07/01 14 19 29 30 37 VENERDÌ 06/01 8 36 38 51 52 GIOVEDÌ 05/01 12 19 27 29 36 MERCOLEDÌ 04/01 ...Numeri ritardatari e frequenti Dall'analisi dei numeri estratti nelleDay possiamo notare che il numero 31 in vetta alla classifica dei numeri ritardatari con 47 assenze. Seguono ... Estrazione Million Day di oggi, 8 gennaio 2023: i numeri vincenti di domenica Million Day, di seguito i numeri estratti relativi a lunedì 9 gennaio insieme all'Extra MillionDay. Risultati in tempo reale ...Inizia una nuova settimana e la corsa di Million Day continua. Come al solito estrazione alle ore 20.30 a cura di Lottomatica . Chi indovina ...