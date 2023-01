Espn – Osimhen è super | lo ‘prenota’ il Manchester United

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Victorsta segnando con grande regolarità con il Napoli, il giocatore piace al. Da tempo il club inglese ha messo gli occhi addosso all’attaccante nigeriano. In estate si parlava diale Cristiano Ronaldo in azzurro. Il portoghese si è offerto più volte al Napoli, ma il club partenopeo non ha mai accettato la proposta, tenendosi stretto. Ma questo non significa che l’interesse intorno al giocatore nigeriano sia andato a scemare. Ilcon ten Hag sta cercando di ricostruire una rosa di grandi eccellenze, investendo pesantemente sul mercato. Secondo quanto riferisce, l’interesse delper ...

Weghorst al Manchester United, ormai l'affare è fatto ma per il futuro si guarda in casa Napoli. Il Manchester United vuole Osimhen. Secondo ESPN, i veri obiettivi del Manchester United sarebbero Victor Osimhen e Benjamin Sesko. Ci sono anche voci su Harry Kane del Tottenham, visto che a partire da giugno entrerà in scadenza di contratto.