Eriprando Guerritore | ritorno al passato per Ater Roma

(Di lunedì 9 gennaio 2023)è il nuovo commissario dell’di, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale pubblica. Avvocato di lungo corso,inricopre già la carica di presidente della partecipata capitolina. La nomina diventa ufficiale dopo il via libera dell’Autorità nazionale Anticorruzione. L’organismo nei giorni scorsi è chiamato proprio a decidere in merito alla presunta incompatibilità di. Ipotesi del tutto esclusa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

è il nuovo commissario dell' Ater di Roma, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale pubblica. Avvocato di lungo corso,in passato ricopre già la carica di ...Questa mattina l'assessore all'Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e il Commissario straordinario di Ater Roma,, hanno presenziato all'avvio della demolizione dell'edificio centrale del complesso Ater in viale Giorgio Morandi, a Tor Sapienza. Nel progetto originario questi spazi erano ... Guerritore commissario Ater Roma, via libera di Anac Eriprando Guerritore è il nuovo commissario dell'Ater di Roma, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale pubblica.Per l'Autorità anticorruzione la delibera del presidente della giunta regionale del Lazio Zingaretti non è in contrasto con la legge ...