Enrica Guidi | la ' Tizzi' del Bar Lume | ' Mi piacerebbe un ruolo drammatico'

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tornano dal 9 gennaio in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su Now, le commedie a tinte gialle de I Delitti del Bar. Tre nuove puntate della produzione Sky Original, co - prodotta con Palomar ...

Tra i protagonisti,interpreta la barista Tiziana Guazzelli. Siamo alla decima stagione. Come si è evoluto il suo personaggio 'In 10 anni la Tizi è cambiata molto. All'inizio era ...... così come gli storici personaggi interpretati da: Filippo Timi, Lucia Mascino, i 'vecchini' Alessandro Benvenuti, Marcello Marziali, Atos Davini, Massimo Paganelli,, e con Corrado ... I delitti del BarLume, da stasera in tv la decima stagione: le anticipazioni Tornano dal 9 gennaio in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su Now, le commedie a tinte gialle de I Delitti del BarLume. Tre nuove puntate della produzione Sky Original, co-prodotta con Palomar e.Squadra che vince non si cambia! Fusco & Viviani ritornano a risolvere I delitti del BarLume grazie alla loro ormai navigata collaborazione.