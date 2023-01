Enea Bastianini | manager su Ducati | “Creato dualismo con Pecco”

Corse di Moto

Nel programma 'Sportaction / PaddockTV', Carlo Pernat è tornato a parlare del mancato bonus per le sprint race. Queste le dichiarazioni del manager di: " Dopo tre gare i piloti andranno fuori di testa . Per adesso nei contratti non è previsto nessun bonus gara e se non ce li danno non credo che si corre. Ci siamo accordati già con ...Carlo Pernat, il manager di, è tornato a parlare di questa situazione a Sportaction , riportato da Corsedimoto.com , e prevedendo una situazione molto difficile all'interno del ... MotoGP, il difficile ruolo di manager: retroscena Bastianini e caso ... La preseason MotoGP inizierà il 10 febbraio 2023 a Sepang. I primi pronostici dei bookmaker indicano Pecco Bagnaia come favorito.Il manager di Enea Bastianini: I piloti faranno le prime due gare perché sono obbligati, se non danno i bonus poi scoppierà un casino.