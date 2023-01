Emma Villas Aubay Siena già in palestra | l’obiettivo è fissato al match di domenica a Piacenza

SienaFree.it

...00 Cantù - Cremona 68 - 58 Visualizza Serie A2 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 17:00 Pinerolo - Monza 0 - 3 19:30 Cuneo - Vallefoglia 2 - 3 VOLLEY - SUPERLEGA 15:30- Milano 0 - 3 15:30 ...LaAubay Siena è tornata già oggi in palestra per preparare la prossima sfida di campionato, che è in programma domenica 15 gennaio alle ore 20,30 a Piacenza. Sarà la quarta giornata del ... Superlega, netta vittoria di Milano al PalaEstra contro l'Emma Villas La Emma Villas Aubay Siena è tornata già oggi in palestra per preparare la prossima sfida di campionato, che è in programma domenica 15 gennaio alle ore 20,30 a Piacenza. Sarà la quarta giornata del g ...Maya Jama is hosting for the first time as a rugby player, a farmer and a make-up artist to the stars join series nine.