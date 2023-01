Emigrazione ospedaliera | Bergamo virtuosa Solo il 2 | 3% dei pazienti si cura fuori regione

L'Eco di Bergamo

Ora saranno restituiti all'aziendacirca 18 milioni che saranno ripianati con l'aumento ...che come sappiamo è il primo settore medico che in Calabria è la prima voce di......la sua permanenza alla Farnesina ha organizzato la "Seconda Conferenza Nazionale dell'" ... di Patologia Neonatale e Terapia Intensiva Neonatale dell'AziendaPapa Giovanni XXIII di ... Emigrazione ospedaliera, Bergamo virtuosa. Solo il 2,3% dei ... COSENZA – Il Capogruppo BRS, al Consiglio comunale di Cosenza, Bianca Rende, interviene sul dibattito legato all’istituzione di una facoltà di Medicina all’Università della Calabria: «c’è da restare b ...Catanzaro - 'La probabilità, per ciascun essere umano, di realizzare le proprie aspirazioni passa in modo imprescindibile dalla possibilità e dalla capacità di dotarsi di una formazione elevata. È da ...