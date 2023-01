Emanuela Orlandi | ' Vaticano riapre il caso Nuove indagini al via' - Cronaca - quotidiano net

Corriere Roma

Secondo l'Adnkronos l'obiettivo degli inquirenti è quello di scandagliare di nuovo tutti i fascicoli, i documenti, le segnalazioni, le informative, le ..., le nuove indagini della magistratura vaticana Stando al piano di lavoro messo a punto all'ufficio del promotore di giustizia, si ripartirà dai dati processualmente acquisiti, si ... Emanuela Orlandi, dai messaggi in codice la soluzione del giallo: il 158 per telefonare in Vaticano, la Avon, l'ultimatum ... Emanuela Orlandi, il promotore della giustizia vaticana Alessandro Diddi, insieme alla Gendarmeria, hanno deciso di riaprire le indagini di una vicenda che non è mai uscita dai riflettori e che ha get ...Secondo l'Adnkronos l'obiettivo degli inquirenti è quello di scandagliare di nuovo tutti i fascicoli, i documenti, le segnalazioni, le informative, le testimonianze.