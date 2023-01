Emanuela Orlandi | la rivelazione del fratello Pietro | “Abbiamo dei messaggi whatsapp tra due persone vicine a papa Francesco Ecco cosa c’è scritto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “Anni: 15. Alta un metro e sessanta.è scomparsa”: quella foto in bianco e nero che la immobilizza in un’adolescenza sospesa è tornata a tappezzare le strade di Roma dopo che uno dei più inquietanti misteri d’Italia ha fatto il giro del mondo grazie a “Vatican Girl”, la serie Netflix scritta e diretta da Mark Lewis. In questi giorni di forte tensione mediatica sul caso, grazie anche all’audio shock che cattura le sconvolgenti dichiarazioni di un ex bandito della Magliana, è stata avanzata una proposta di legge per l’istituzione di una Commissione Parlamentare di inchiesta sulla sua sparizione e su altri due gialli irrisolti che hanno turbato le estati romane: l’omicidio di Simonetta Cesaroni e la scomparsa di Mirella Gregori. FQMagazine ha raggiunto Piero, il...