Emanuela Orlandi | la decisione clamorosa del Vaticano

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023), caso riaperto. A 40 anni dalla scomparsa della cittadina vaticana, di cui si son perse le tracce il 22 giugno del 1983, ilha disposto accertamenti su vecchie e nuove piste. Si riapre dunque uno dei casi più misteriosi, che coinvolge lo Stato, quello italiano, l’Istituto per le opere di religione, alcune organizzazioni terroristiche, il Banco Ambrosiano, i servizi segreti di diversi Stati e la Banda della Magliana. La notizia, diffusa da Adnkronos, arriva dopo quella relativa ad un “audio sconvolgente” con la voce “di un vecchio sodale di Enrico De Pedis, uno dei capi storici della banda della Magliana”. L’uomo, non sapendo di essere registrato, sulla scomparsa dipunta il dito contro una persona in particolare, facendo nome e ...