Emanuela Orlandi | il Vaticano riapre il caso

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La magistratura vaticana: «Saranno riesaminate tutte le piste». La decisione è stata presa dal promotore di giustizia Alessandro Diddi.è scomparsa nel giugno del 1983. Aveva 15 anni. Secondo la famiglia esiste un dossier delsulche non è mai stato reso pubblico

Agenzia ANSA

L'avvocato della famiglia, 'è da un anno che attendevamo di essere ascoltati'. Il Vaticano torna a indagare sulla scomparsa di. Il promotore della Giustizia Vaticana, Alessandro Deiddi, intende, infatti, iniziare nuove indagini in merito alla 15enne sparita a Roma nel 1983. La riapertura del caso avviene dopo ...La riapertura delle indagini sul caso dida parte della magistratura vaticana è una buona notizia per il fratello della ragazza di 15 anni scomparsa nel giugno del 1983. Pietrosi dice 'colpito dalla riapertura delle ... Caso Orlandi, il Vaticano avvia nuove indagini - Cronaca Sono passati almeno 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi e da allora si sono succedute inchieste, despistaggi, illazioni, spesso inquietanti, e mai si è arrivati a una verità sulla sorte della ...Così il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, a Rai News 24 sulla riapertura delle indagini sulla scomparsa della sorella avvenuta 40 anni fa in Vaticano Milano, 9 gen. (LaPresse) – “Mi… Leggi ...