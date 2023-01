Emanuela Orlandi | il Vaticano riapre il caso | saranno riesaminati tutti gli atti

Corriere Roma

... lo apprendiamo dagli organi di stampa ma certo è da un anno che attendevamo di essere ascoltati', ha affermato la legale della famiglia, Laura Sgrò. TI POTREBBE INTERESSAREIl promotore della giustizia Vaticana Alessandro Diddi avvierà nuove indagini in relazione alla scomparsa diavvenuta a Roma nel giugno del 1983. In base a quanto si apprende l'iniziativa è legata ad una serie di istanze presentate in passato da Pietro, fratello di. "Noi ne ... Emanuela Orlandi, dai messaggi in codice la soluzione del giallo: il 158 per telefonare in Vaticano, la Avon, l'ultimatum ... La decisione di aprire nuove indagini è partita dopo una serie di istanze presentate in passato da Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. Laura Sgrò, avvocato di Pietro Orlandi, ha dichiarato a LaPress ...Il Vaticano avvia nuove indagini sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi , avvenuta nel 1983. Il promotore della giustizia vaticana, ...