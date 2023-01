Emanuela Orlandi | 40 anni di misteri | la storia del caso in breve - Cronaca - quotidiano net

Agenzia ANSA

Il Vaticano apre un'inchiesta riaccendendo i riflettori sulla scomparsa della 15enne cittadina vaticana. Dalle telefonate dell'Americano, all'ultima indagine. Colpi di scena e piste ...Il promotore della giustizia Vaticana Alessandro Diddi avvier nuove indagini in relazione alla scomparsa della 15enne, avvenuta a Roma nel giugno del 1983. In base a quanto si apprende, l'iniziativa legata a una serie di istanze presentate in passato da Pietro, fratello di ... Caso Orlandi, il Vaticano avvia nuove indagini Roma, 9 gen. (askanews) - 'Il Vaticano non ha mai aperto una inchiesta finora. Quindi la decisione di Diddi, promotore di giustizia vaticano, è ...Il caso di Emanuela Orlandi si arricchisce di un nuovo capitolo. Il promotore della Giustizia Vaticana Alessandro Diddi avvierà nuove indagini in relazione alla scomparsa della 15enne avvenuta a Roma ...