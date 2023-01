Elmas | l’agente | “Non è una sorpresa | ha un ruolo preciso nel Napoli!”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ieri sera il Napoli ha ripreso la sua marcia in testa alla classifica dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter. Gli azzurri si sono imposti per 2-0 sulla Sampdoria grazie alle reti di Victor Osimhen e Elijf. Per il macedone si tratta della quarta rete in questa Serie A a cui va aggiunto anche un assist., complice anche l’infortunio subito da Kvaratskhelia, sta riuscendo a ritagliarsi sempre più spazio nello scacchiere di Luciano Spalletti e le prestazioni sono state molto positive. Anche a San Siro, da subentrato, era stato uno dei pochi a provare a dare una scossa ad un Napoli soporifero. ElijfNapoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)sicuro: “È l’uomo in più di Spalletti” Proprio delle prestazioni di, ha voluto ...