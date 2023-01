(Di lunedì 9 gennaio 2023) Doppio titolo nel 2022 perin pista: prima quello continentale, poi quello iridato nell’eliminazione. Su strada invece, al contrario, le soddisfazioni sono state pochissime con il ritorno alla Ineos Grenadiers. Il campione olimpico di Rio nell’omnium ci ha parlato della sua annata e del futuro. Pensando già a Parigi 2024: “I criteri di qualifica li sapete tutti, le quote saranno quattro più Pippo che farà la crono e quindi può essere giocato come jolly. Dunque dovrò fare il quartetto, la mia preparazione è già iniziata”. Parlando della: “È sempre unache se tiri da una parte manca dall’altra. Abbiamo preparato il quartetto al 200% ed i lavori sono totalmente diversi da, omnium e corsa a punti. Dobbiamo lavorare molto per colmare il gap dalle altre per Parigi, per ...

OA Sport

Cambia il programma degli Azzurri della pista capitanati da Marco Villa: la truppa guidata da Filippo Ganna edrimarrà ancora qualche giorno a Montichiari, non potendo sfruttare per gli allenamenti il velodromo di San Juan, che nel 2025 sarà la sede iridata. La pista non era certo potesse essere ...In vacanza alle Mauritius con i neo sposi Elena Cecchini e, le hanno fatto venire voglia di sposarsi "Per ora no, ma è chiaro che è un progetto importante. Con Carlotta le cose vanno ... Elia Viviani: "Inseguimento e madison Coperta corta. Preferivo i Mondiali a settembre. E al Giro d'Italia..." Esce dall’ospedale di Torrette a testa alta, con la chitarra in mano. Michele Caporossi, dopo sette anni da direttore generale, lascia quella fortezza che è diventata ...Ancora qualche giorno di allenamento in pista in Italia: non c’era la garanzia che l’impianto di San Juan fosse finito entro il 10 ...