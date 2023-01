Elenoire Ferruzzi su Luca e Daniele | “Aveva un interesse | sarebbe successo qualcosa se…”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nonostante sia rimasta al GF Vip meno di due mesi,è comunque una grande protagonista di questa edizione del reality. La performer ieri è stata ospite di Giada Di Miceli nel programma di Radio Radio, Non Succederà Più, ed ha fatto delle dichiarazioni sui due ragazzi ai quali si è legata di più,Salatino eDal Moro. “È ovvio che poteva avere unper me, non è che io sono la pazza squilibrata che si attacca anche al lampione. Innanzitutto lui è fidanzato e questa è una cosa predominante nella sua vita. Effettivamente lui è il mio uomo ideale, se non fosse stato impegnato sicuramente. Coninvece ti dico di no perché con il senno di poi, vedendo tutti i suoi ...

