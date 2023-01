Elenoire Ferruzzi a sorpresa fa una critica a Daniele Dal Moro

Isa e Chia

I provvedimenti contro i concorrenti non si sono fermati, con un televoto flash senza precedenti aperto per, eliminata dal pubblico per i comportamenti non idonei tenuti nei ...Nicole non è la prima concorrente che accusa Nikita di essere un'influenza negativa poichéaveva avuto più o meno gli stessi comportamenti scorretti nei suoi confronti, venendo poi ... Gf Vip 7, Elenoire cambia idea su Daniele e lancia una stoccata a Nikita Ai microfoni di ‘Non succederà più‘, il programma di Radio Radio condotto da Giada De Miceli, Elenoire Ferruzzi in queste ...La modella venezuelana scoppia in lacrime nella casa del GF Vip: tensione tra Oriana e Luca Onestini Cresce la tensione nella casa più spiata d’Italia. Nella notte è andato in… Leggi ...