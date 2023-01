El Pais | “Bilardo andò in panchina con una bottiglia di champagne e volevano arrestarlo”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Elricorda la figura di Carlos Salvador, colui che ha portato l’Argentina sul tetto del Mondo nel 1986, in Messico e che, purtroppo, è vittima di una brutta malattia. Inizia così il ritratto dell’ex collaboratore di Maradona ai Mondiali del 2010: “Pochi minuti dopo che Leo Messi ha alzato la Coppa del Mondo in Qatar, un account Twitter ha postato la foto di un uomo anziano seduto in un salotto modesto, davanti a un tavolino e a un televisore su cui la stella argentina ha baciato la Coppa. Impotente, aveva una mano sul corpo e l’altra aperta sul divano.” Quell’uomo su Twitter era proprio, affetto dalla sindrome di Hakim-Adams che comporta la perdita della memoria oltre che pesanti difficoltà a camminare. Elricorda due episodi particolare che descrivono al meglio “la sua genialità per il gioco ...