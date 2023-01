Eintracht Francoforte | Rode ha deciso | 'Dovrei cadere in una fonte della giovinezza Mi ritiro nel 2024'

Sportitalia

Luca Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus attualmente in prestito all', potrebbe lasciare la Germania e tornare in Serie A. La Lazio vorrebbe portarlo nela capitale e il ragazzo potrebbe lasciare i prossimi rivali del Napoli in Champions League per ...I biancocelesti, infatti, si stanno muovendo concretamente per provare ad arrivare all'esterno classe '99, attualmente in prestito all'. TRA SARRI E LA JUVE - Il ruolo del ... Eintracht Francoforte, derby londinese per Evan N'Dicka Per la serie 'saranno famosi': l'Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli in Champions, ha in rosa un giovane portiere di origini italiane che promette un gran bene.CALCIOMERCATO LAZIO - Dal rinnovo di Milinkovic a Pellegrini per arrivare alla pazza idea di uno scambio - Noi Biancocelesti ...