Egitto | nave cargo si incaglia nel canale di Suez

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Unasi èta neldi, appena a sud di Port Said sul Mar Mediterraneo. L’imbarcazione, MV Glory, trasporta oltre 65mila tonnellate di mais dall’Ucraina diretto in Cina. La compagnia armatrice, la norvegese Leth, ha comunicato in un tweet che “i rimorchiatori dellaCanal Authority stanno attualmente cercando di rimettere lain galleggiamento”. La M/V Glory si èta navigando in direzione sud, vicino alla città di Qantara, nella provincia di Ismailia deldi, la strategica via d’acqua che collega l’Asia all’Europa. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.