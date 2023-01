Egitto | nave cargo si incaglia nel canale di Suez | trasporta oltre 65mila tonnellate di mais

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Unasi èta neldi, appena a sud di Port Said sul Mar Mediterraneo. L’imbarcazione, MV Glory,didall’Ucraina diretto in Cina. La compagnia armatrice, la norvegese Leth, ha comunicato in un tweet che “i rimorchiatori dellaCanal Authority stanno attualmente cercando di rimettere lain galleggiamento”. La M/V Glory si èta navigando in direzione sud, vicino alla città di Qantara, nella provincia di Ismailia deldi. L’incidente odierno riporta alla mente quanto accaduto meno di due anni fa, nel marzo 2021, quando la...

la Repubblica

LaMV Glory , che trasporta oltre 65mila tonnellate di mais dall' Ucraina diretti in Cina , si è arenata nel canale di Suez in. I rimorchiatori stanno cercando di riportare a galla la. Leth Agency , società di servizi che opera nel canale, ha fatto sapere che la MV Glory si è arenata vicino alla città di Qantara , ...AGI - Un cargo si è arenato nel Canale di Suez in. Lo ha reso noto una società di servizi del canale, la Leth. Lainteressata è la MV Glory che trasporta oltre 65mila tonnellate di mais dall'Ucraina diretti in Cina . I rimorchiatori ... Egitto, nave da carico si incaglia nel Canale di Suez Navi ong con 110 migranti dirette al porto di Ancona, il governo nega la possibilità di trasferire i 73 della Geo Barents a bordo della Ocean Viking. Intanto le condizioni meteo marina tra canale di S ...Mentre la Turchia annuncia di aver rimpatriato nel 2022 in totale 55.502 cittadini afgani, Atene decide di raddoppiare lo scudo greco al confine turco sul fiume Evros: così il governo ellenico punta a ...